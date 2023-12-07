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      Nike Flex Runner 2 Lil (PSV)

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      Nike Flex Runner 2 Lil (PSV) 幼童运动童鞋助力稚嫩双足开启探索之旅。柔韧缓震外底，帮助小宝贝在攀爬、跑动和跳跃时稳固双足，轻松驾驭不同活动。耐克勾勾、缤纷印花和图案均以生动趣味方式呈现，为这款运动童鞋增添盎然意趣，助力小宝贝畅玩。

      • 显示颜色： 黑/白色/荷兰橙
      • 款式： DZ4487-400

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