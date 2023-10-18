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      Nike Flex Runner 2 Lil (PSV)

      幼童运动童鞋

      ¥369

      准备好开始畅玩了吗？ 从操场到日常活动，Nike Flex Runner 2 Lil (PSV) 幼童运动童鞋皆可助力好动爱玩的小宝贝自由畅动。 无鞋带设计，便于快速穿脱。 固定带和内靴设计，为小宝贝在跑步和跳跃时带来舒适贴合感受，助力乐享无忧体验。

      • 显示颜色： 树莓红/亮深红/白色/紫蓝
      • 款式： FD5376-600

      尺寸与尺码

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