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      Nike Flex Runner 3 (GS)

      大童公路跑步童鞋

      ¥339
      ¥399
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      打造便于穿脱的跑步鞋！ Nike Flex Runner 3 (GS) 大童公路跑步童鞋专为畅玩的孩子们打造，搭配趣味配色，助力孩子一路畅玩，无论是体育课还是沿着街区冲刺，皆可轻松驾驭。 无鞋带设计，方便快速穿脱。 这就上脚，跑出个高下！

      • 显示颜色： 白色/白色/日晷黄/大学蓝
      • 款式： HJ3495-141

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 21.2

      33: 鞋内长 21.8

      33.5: 鞋内长 22

      34: 鞋内长 22.8

      35: 鞋内长 23.2

      35.5: 鞋内长 23.4

      36: 鞋内长 23.8

      36.5: 鞋内长 24.2

      37.5: 鞋内长 24.6

      38: 鞋内长 25.2

      38.5: 鞋内长 25.6

      39: 鞋内长 26

      40: 鞋内长 26.3

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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