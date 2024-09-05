Nike Flex Runner 3 (GS)

大童公路跑步童鞋

¥259
¥399
35% 折让

打造便于穿脱的跑步鞋！ Nike Flex Runner 3 (GS) 大童公路跑步童鞋专为畅玩的孩子们打造，搭配趣味配色，助力孩子一路畅玩，无论是体育课还是沿着街区冲刺，皆可轻松驾驭。 无鞋带设计，方便快速穿脱。 这就上脚，跑出个高下！

  • 显示颜色： 白色/白色/日晷黄/大学蓝
  • 款式： HJ3495-141

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.2

33: 鞋内长 21.8

33.5: 鞋内长 22

34: 鞋内长 22.8

35: 鞋内长 23.2

35.5: 鞋内长 23.4

36: 鞋内长 23.8

36.5: 鞋内长 24.2

37.5: 鞋内长 24.6

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.6

39: 鞋内长 26

40: 鞋内长 26.3

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

免费配送和退换货

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Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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