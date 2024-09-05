打造便于穿脱的跑步鞋！ Nike Flex Runner 3 (GS) 大童公路跑步童鞋专为畅玩的孩子们打造，搭配趣味配色，助力孩子一路畅玩，无论是体育课还是沿着街区冲刺，皆可轻松驾驭。 无鞋带设计，方便快速穿脱。 这就上脚，跑出个高下！

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