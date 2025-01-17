打造便于穿脱的跑步鞋！Nike Flex Runner 3 大童公路跑步鞋采用略带弹性的内靴设计，结合柔韧灵活的外底和强劲抓地设计，专为热爱玩耍的儿童打造。无鞋带设计，方便快速穿脱。这就上脚，跑出个高下！

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