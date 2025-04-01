Nike Flex Runner 3

大童易弯折易穿脱一脚蹬公路跑步鞋

¥259
¥399
35% 折让

紫蓝/张扬蓝/白色
山峰白/回声粉/神秘灰烬红
深藏青/白色

打造便于穿脱的跑步鞋！Nike Flex Runner 3 大童易穿脱公路跑步鞋采用略带弹性的内靴设计，无需系带，结合柔韧灵活的外底和强劲抓地设计，专为热爱玩耍的儿童打造。无鞋带设计，方便快速穿脱。这就上脚，跑出个高下！

  • 显示颜色： 紫蓝/张扬蓝/白色
  • 款式： FN1294-402

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.2

33: 鞋内长 21.6

33.5: 鞋内长 22

34: 鞋内长 22.5

35: 鞋内长 23

35.5: 鞋内长 23.2

36: 鞋内长 23.7

36.5: 鞋内长 24.1

37.5: 鞋内长 24.5

38: 鞋内长 24.8

38.5: 鞋内长 25.3

39: 鞋内长 25.6

40: 鞋内长 26.1

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。