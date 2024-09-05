焕新人气潮鞋，伴孩子好运连连。从体育课活动到街区冲刺跑，Nike Flex Runner 3 (GS) 大童公路跑步童鞋助孩子自在畅动，尽兴玩乐。抢眼色彩点缀象征好运。后跟提拉的匠心图案象征“全对”，激励你不论是在学习还是生活上，都应全力以赴。无鞋带设计，方便快速穿脱。这就上脚，跑出个高下！

显示颜色： 白色/白色/冰川蓝/浅深红

款式： HM5635-161