Nike Flex Runner 3

婴童易弯折易穿脱运动鞋

¥209
¥329
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Nike Flex Runner 3 婴童易穿脱运动鞋采用便于穿脱的设计，无需系带，搭载富有抓附力的外底，备受鞋迷青睐。该鞋款采用深受小宝贝喜爱的略带弹性的内靴设计，结合经久耐穿的覆面，专为运动场和即兴追逐游戏匠心打造。柔韧外底提供可驾驭多种地面的抓地力，令小宝贝舒适畅玩。

  • 显示颜色： 山峰白/回声粉/神秘灰烬红
  • 款式： FN1478-104

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

21: 鞋内长 13.6

22: 鞋内长 14.4

23.5: 鞋内长 15

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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