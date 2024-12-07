Nike Flex Runner 3

幼童易弯折一脚蹬易穿脱运动鞋

¥299
¥369
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Nike Flex Runner 3 幼童运动鞋采用便于穿脱的设计，搭载富有抓附力的外底，备受孩子青睐。该鞋款采用深受孩子喜爱的略带弹性的内靴设计，结合经久耐穿覆面，专为运动场、课间休息和即兴追逐游戏匠心打造。柔韧外底提供可驾驭多种地面的抓地力，令孩子舒适畅玩。

  • 显示颜色： 白色/白色/白金色
  • 款式： FN1449-100

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

25: 鞋内长 15.3

26: 鞋内长 16

27: 鞋内长 17

28: 鞋内长 18.1

29.5: 鞋内长 19.6

31: 鞋内长 20.6

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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