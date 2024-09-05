Nike Flex Runner 3 幼童运动童鞋采用便于穿脱的设计，搭载富有抓附力的外底，备受鞋迷青睐。该鞋款采用深受孩子喜爱的略带弹性的内靴设计，结合经久耐穿覆面，专为运动场、课间休息和即兴追逐游戏匠心打造。柔韧外底提供可驾驭多种地面的抓地力，令孩子舒适畅玩。

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