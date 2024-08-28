Nike Flex Runner 3 (PS)

幼童运动童鞋

¥259
¥369
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Nike Flex Runner 3 (PS) 幼童运动童鞋便于穿脱，外底柔韧灵活，抓附力出众，备受儿童喜爱。此耐穿鞋款采用贴合的鞋面，柔软舒适；搭配无鞋带设计，方便快速穿脱；饰有趣味图案，是游乐场游玩、野外旅行和课间休息的理想之选。

  • 显示颜色： 白色/白色/水宝蓝/黑
  • 款式： HF5747-101

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

25: 鞋内长 15.7

26: 鞋内长 16.6

27: 鞋内长 17.5

28: 鞋内长 18.5

29.5: 鞋内长 19.4

31: 鞋内长 20.3

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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