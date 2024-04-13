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      Nike Flex Runner 3 (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥369

      Nike Flex Runner 3 (PS) 幼童运动童鞋便于穿脱，外底柔韧灵活且富有抓地力，备受儿童喜爱。 该鞋款专为运动场、野外旅行和课间休息匠心打造，经久耐穿，便于穿脱。出众鞋面柔软贴合，为孩子缔造舒适的穿着体验。 柔韧外底提供可驾驭多种地面的抓地力，令孩子舒适畅玩。

      • 显示颜色： 白色/白色/日晷黄/大学蓝
      • 款式： HJ3496-141

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