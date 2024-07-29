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      Nike Flex Runner 3 (PS)

      幼童运动童鞋

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      Nike Flex Runner 3 (PS) 幼童运动童鞋便于穿脱，外底柔韧灵活，抓附力出众，备受儿童喜爱。此耐穿鞋款采用贴合的鞋面，柔软舒适；搭配无鞋带设计，方便快速穿脱；饰有趣味图案，是游乐场游玩、野外旅行和课间休息的理想之选。

      • 显示颜色： 白色/白色/水宝蓝/黑
      • 款式： HF5747-101

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      25: 鞋内长 15.7

      26: 鞋内长 16.6

      27: 鞋内长 17.5

      28: 鞋内长 18.5

      29.5: 鞋内长 19.4

      31: 鞋内长 20.3

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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