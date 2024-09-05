Nike Flex Runner 3 (PS) 幼童运动童鞋便于穿脱，外底柔韧灵活，抓附力出众，备受儿童喜爱。此耐穿鞋款采用贴合的鞋面，柔软舒适；搭配无鞋带设计，方便快速穿脱；饰有趣味图案，是游乐场游玩、野外旅行和课间休息的理想之选。

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