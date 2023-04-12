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      Nike Flex Stride A.I.R. Cody Hudson

      7" 男子跑步短裤

      ¥399

      Nike Flex Stride A.I.R. Cody Hudson 7" 男子跑步短裤采用灵感设计，点缀你的跑步装备。采用富有弹力的导湿速干面料制成，趣味波点塑就手工印制感。透气孔设计，打造酷爽外观的同时，令你畅享凉爽的穿着体验。图案由当季驻场艺术家 (A.I.R.) Cody Hudson 倾力打造。

      • 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色/榉木褐
      • 款式： BV9291-451

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

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