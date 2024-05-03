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      Nike Flyfree

      太阳镜

      ¥2,380

      Nike Flyfree 太阳镜采用匠心设计，可轻松装卸镜片，应你所需塑就高性能出众单品。此款太阳镜提供可替换镜片，并将其牢固地锁定在镜框中，助你轻松适应不同环境。眼镜脚套和鼻托采用硅胶包裹，以增加摩擦力，并富有柔韧灵活性，打造定制般的舒适贴合感受。镜腿、铰链和眼镜上沿处配有透气设计，可在比赛升温时助你保持视野清晰。

      • 显示颜色： 黑/银/白色
      • 款式： FV2387-010

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