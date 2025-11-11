Nike Flyknit Haven
女子运动鞋
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Flyknit Haven 女子运动鞋主打舒适脚感，专为日常放松和充能设计。匠心版型融入可调节、可下压鞋口，打造轻松穿脱体验。无论是居家休息还是结伴出门吃个早午餐，柔软的 Flyknit 飞织材料都能输送舒适非凡的脚感，同时为你缔造百搭风范。谁说时尚和舒适不能兼顾？我们可不会这么说！
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/帆白
- 款式： FD2148-004
其他细节
- 可调节栓扣设计，方便穿脱
- 舒适 Flyknit 飞织鞋面，轻盈透气
- 鞋底橡胶细节搭配柔软泡绵，柔韧舒适，经久耐穿
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。