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      Nike Fontanka Edge

      女子运动鞋

      ¥999
      ¥1,199
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      穿上 Nike Fontanka Edge 女子运动鞋，挣脱束缚，畅享出众风范。 该鞋款的灵感源自锐舞文化，混合利落覆面、网眼布设计和 TPU 装饰，巧妙糅合时尚格调与运动风范。 加高鞋底结合后跟磁盒状 ZoomX 泡绵，呈现 90 年代复古外观，营造舒适脚感。

      • 显示颜色： 复古鸢尾花紫灰/梦幻威尼斯/梦中威尼斯/黑/山峰白
      • 款式： DB3932-500

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