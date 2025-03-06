穿上 Nike Fontanka Edge 女子运动鞋，挣脱潮流束缚，畅享出众风范。该鞋款的灵感源自锐舞文化，搭载疾速跑鞋美学，结合利落覆面、网眼设计和 TPU 装饰，巧妙糅合时尚格调与运动风范。加高鞋底凸显醒目外观；鞋口缔造柔软亲肤触感。如果这些设计还不足以让它脱颖而出，那么柔软的块状 ZoomX 泡绵则可为鞋款增添 90 年代早期外观。

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