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      Nike Fontanka Waffle

      女子运动鞋

      ¥899

      微绿/大学红/微灰/微绿
      黑/荧光黄/煤黑/黑

      穿上 Nike Fontanka Waffle 女子运动鞋，尽显新潮时尚风范。利落田径风格设计，巧妙糅合时尚型格与运动风范，搭配经典翻毛皮细节与华夫格鞋底，旨在向经典 Daybreak 鞋款致敬。刺绣 Swoosh、装饰性缝线和柔软鞋口，工艺精湛，舒适非凡。

      • 显示颜色： 微绿/大学红/微灰/微绿
      • 款式： DC3579-300

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