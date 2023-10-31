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      Nike Force 1 Low (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥479
      ¥569
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      Nike Force 1 在 80 年代的篮球场上初次亮相，现如今在课堂、操场等多种场所随处可见。几十年来，该鞋款已跃升成为经典标杆。Nike Force 1 Low (PS) 幼童运动童鞋采用耐穿皮革，助力尽情畅玩。橡胶外底铸就强劲抓地力，令小宝贝在多种地面畅动自如。匠心设计造就传奇鞋款。

      • 显示颜色： 白色/激光橙/薄雾灰蓝/珊瑚粉红
      • 款式： FJ3484-100

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