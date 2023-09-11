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      Nike Force 1 Low ASW (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥499
      ¥569
      12% 折让

      Nike AF1 演绎传奇。 Nike Air Force 1 在 80 年代的篮球场上初次亮相，现如今在课堂、操场等场所随处可见。 几十年来，此款运动鞋已跃升成为经典标杆。 Nike Force 1 Low ASW (PS) 幼童运动童鞋采用顺滑耐穿皮革，助力尽情畅玩。 此特别全明星版本采用酷炫配色，尽显夺目风采。

      • 显示颜色： 白色/霞光粉/速度黄/多色
      • 款式： FJ3483-100

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