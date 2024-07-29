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      Nike Force 1 Low EasyOn LV8 3 (PS)

      幼童魔术贴易穿脱运动童鞋

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      如何摆脱系鞋带的烦扰，又保留鞋带外观设计。你现在即可拥有！Nike Force 1 Low EasyOn LV8 3 (PS) 幼童运动童鞋采用装饰性鞋带，顶部外侧鞋眼结合魔术贴粘扣式固定带，沿袭 AF1 传统外观的同时，便于孩子快速束紧鞋款。

      • 显示颜色： 山峰白/海岸蓝/山峰白
      • 款式： FZ3369-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      25: 鞋内长 15.7

      26: 鞋内长 16.6

      27: 鞋内长 17.2

      28: 鞋内长 18.2

      29.5: 鞋内长 19.6

      31: 鞋内长 20.8

      32: 鞋内长 21.6

      33.5: 鞋内长 22.6

      35: 鞋内长 23.3

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

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      退换货政策例外情况

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