灵动应万变，新年有得盘。Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 耐克灵蛇迎新系列幼童易穿脱运动鞋无需系带，令孩子摆脱系鞋带的烦扰，同时保留经典鞋带外观设计。顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣式固定带，沿袭经典 AF1 风格的同时，便于孩子快速束紧鞋带。即刻上脚此版潮鞋，喜迎农历新年。

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