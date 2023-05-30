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      Nike Force 1 Low SE 40th (TD)

      婴童空军一号40周年纪念版运动童鞋

      ¥379
      ¥469
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      帆白/白色/孔雀绿
      白色/白色/黑

      诚挚邀请所有小宝贝！ 共贺 Air Force 1 诞生 40 周年。 该款运动鞋起初是篮球场上的明星鞋款，自 1982 年以来已跃升成为世代传奇佳作。 Nike Force 1 Low SE 40th (TD) 婴童空军一号40周年纪念版运动童鞋采用别致细节，致敬这一重要里程碑，你的小宝贝能发现它们吗？ 派对即将开始，谁准备好了？

      • 显示颜色： 帆白/白色/孔雀绿
      • 款式： FJ2888-101

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