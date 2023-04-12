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      Nike Force 1 LV8 (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥569

      打造篮球风格，助力小宝贝跃入兔年。 Nike Force 1 LV8 (PS) 幼童运动童鞋采用耐穿皮革与织物组合鞋面，搭配足底柔软泡绵，将篮球传奇之作化身为街头经典鞋款，彰显 AF1 风范，堪称玩耍理想之选。 缝制贴片和毛绒装饰，旨在庆祝新年到来。

      • 显示颜色： 帆白/白色/山峰白/安全橙
      • 款式： FJ4888-181

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