Nike Force 1 LV8 3 EasyOn

幼童易穿脱运动童鞋

¥469
¥569
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Nike Force 1 LV8 3 EasyOn 幼童运动童鞋采用匠心设计，方便孩子快速穿脱，即刻出门。 顶部外侧鞋眼结合魔术贴粘扣固定带，沿袭 AF1 传统外观的同时，便于孩子快速调节贴合度。 鞋款专为稚嫩双足打造，便于穿脱，缔造非凡舒适的穿着感受。

  • 显示颜色： 椰奶色/海岸蓝/橡皮暗褐/绿古色
  • 款式： HJ4293-100

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