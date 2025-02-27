Nike Force 1 Mid EasyOn 婴童易穿脱运动鞋采用类似经典 AF1 的外观，与 AF1 仅有一个差异，但用处却很大。你能发现它吗？该鞋款上的鞋带仅作装饰用途。鞋带区域采用魔术贴粘扣设计，无需系带，便于稚嫩双足轻松穿入。快速固定带有助稳固双足，调节贴合度。无需系带，解放双手！

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