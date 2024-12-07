Nike Force 1 Mid EasyOn 幼童运动鞋外观类似经典 AF1，仅有一个微小差异，但用处却很大。你能找到它吗？弹性鞋带和宽敞鞋口设计，营造充裕空间，便于穿脱。快速固定带帮助锁定贴合感，让小宝贝尽情畅玩。此外，外底橡胶细节结合中帮加垫鞋口，缔造不输经典 AF1 的耐穿性与舒适性。

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