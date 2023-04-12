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      Nike Force 1 (PS) MTAA QS 幼童运动童鞋凭借无畏、勇敢和自由的风格，向世人展示“More Than An Athlete”（不只是运动员）的自我主张。我们从运动员超越体育本身，为公平公正发声中汲取灵感，专为孩子们重塑经典运动鞋风格，令该款鞋无论正面或背面均传递出“I AM UNINTERRUPTED”（畅所欲言）的宣言。毫不畏惧表达自我主张。

      • 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑
      • 款式： CQ4563-100

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