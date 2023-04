Nike Force 1 (PS) MTAA QS 幼童运动童鞋凭借无畏、勇敢和自由的风格,向世人展示“More Than An Athlete”(不只是运动员)的自我主张。我们从运动员超越体育本身,为公平公正发声中汲取灵感,专为孩子们重塑经典运动鞋风格,令该款鞋无论正面或背面均传递出“I AM UNINTERRUPTED”(畅所欲言)的宣言。毫不畏惧表达自我主张。

显示颜色: 白色/赛车蓝/黑

款式: CQ4563-100