Nike Form

Dri-FIT 男子百搭直筒版型透气速干长裤

¥359
¥399
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绿古色/黑
黑/黑

Form 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，采用轻盈面料且具备基础性能，助你畅享挚爱训练。Nike Form Dri-FIT 男子百搭速干长裤采用标准版型，可导湿速干，有助保持干爽舒适。此外，便携口袋可供随身携带钥匙、卡片或手机。

  • 显示颜色： 绿古色/黑
  • 款式： FB7491-338

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