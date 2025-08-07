Nike Form
Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）
10% 折让
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽打造，助你畅快开练。梭织面料质感顺滑且可导湿速干，帮助保持舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ4046-010
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
安全收纳
侧边口袋，帮助安全收纳钥匙和卡片等小物件。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 无衬里设计
- 面料：轻盈梭织
- 侧边储物口袋
- 抽绳腰部
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
