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      Nike Forward

      女子连帽衫

      ¥999

      Nike Forward 女子连帽衫为经典连帽衫注入未来风范。与传统针织面料不同，Nike Forward 由多个精选纤维的纤薄分层组成，轻盈非凡，营造温暖舒适的休闲穿着体验。此外，鉴于对再生材料的利用、加工过程中的低能耗以及低密度，用 Nike Forward 代替传统针织加绒材料时，有助减少碳足迹。加入 Forward 之旅，和我们一起踏上前进的征程，以轻盈之姿迈向美好未来。

      • 显示颜色： 浅烟灰/调色/煤黑/浅烟灰
      • 款式： DR4529-084

      尺寸与尺码

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      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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