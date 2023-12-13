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      Nike Forward Windrunner

      Therma-FIT ADV 男子全长拉链开襟连帽衫

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      Nike Forward Windrunner Therma-FIT ADV 男子全长拉链开襟连帽衫为经典设计注入未来风范。与传统针织面料不同，Nike Forward 由多个精选纤维的纤薄分层组成，轻盈非凡，营造温暖舒适的休闲穿着体验。此外，鉴于对再生材料的利用、加工过程中的低能耗和低材料密度，用 Nike Forward 代替传统针织材料时，可帮助减少碳足迹。加入 Nike Forward 之旅，一起潮向未来，以轻盈之姿踏上前进的征程。

      • 显示颜色： 煤黑/黑/黑
      • 款式： FB7414-060

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