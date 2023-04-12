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      Freak 4 (GS)

      大童篮球童鞋

      ¥669

      穿上 Freak 4 (GS) 大童篮球童鞋，在赛场上尽显冠军风采。扬尼斯的第四代经典鞋款融入 Freak 系列运动鞋的出众设计，在赛场上缔造舒适迅疾的穿着感受；全明星专属细节设计，在篮球场上彰显扬尼斯魅力。

      • 显示颜色： 白色/山峰白/脉冲柠檬黄绿/皇家蓝
      • 款式： DQ0553-103

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