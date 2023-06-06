跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Freak 4 SE (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥379
      ¥529
      28% 折让

      让小小球员梦想成真，拿下得分王， 感受 MVP 风范。 Freak 4 SE (PS) 幼童运动童鞋是第四代扬尼斯签名鞋款，专为儿童打造，帮助小小球员秀出冠军风范。 轻盈灵活脚感结合关键部位稳定性，帮助孩子们舒适畅玩。 此特别全明星版本采用绚丽配色，尽显耀目风采。 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱。

      • 显示颜色： 深宝蓝/欧皮特黄/亮深红/大学金
      • 款式： DV3016-400

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。