每次上场，扬尼斯都能充分发挥自身非凡能力。穿上 Freak 5 (GS) 大童篮球童鞋，一探究竟。采用疾速设计，助力迅速起步，同时搭载缓震配置，为比赛带来充沛回弹效果，助你化身“希腊怪才”。即刻上脚，越过好友轻松上篮。

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