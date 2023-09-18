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      Freak 5 (GS)

      耐克字母哥大童实战篮球童鞋

      ¥669

      健身红/庭紫/猫眼褐/金属金
      白色/黑/清透蓝/白色

      当孩子像扬尼斯一样打球时，他就会脱颖而出。穿上 Freak 5 (GS) 大童篮球童鞋，不会变成扬尼斯，但肯定会助力提升球技。前足既是起跳发力部位又是运动支点，具有出色的柔韧灵活性，结合强劲抓地力，助孩子在赛场和运动场上游刃有余，在好友面前大展身手。

      • 显示颜色： 健身红/庭紫/猫眼褐/金属金
      • 款式： DZ4486-600

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)
      35.5: 鞋内长 23.2
      36: 鞋内长 23.6
      36.5: 鞋内长 24.2
      37.5: 鞋内长 24.5
      38: 鞋内长 25.0
      38.5: 鞋内长 25.6
      39: 鞋内长 26.0
      40: 鞋内长 26.4
      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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