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      Nike Freak 5 SE (GS)

      大童篮球童鞋

      ¥669

      上脚 Nike Freak 5 SE (GS) 大童篮球童鞋，开启篮球比赛新体验。前足既是起跳发力部位又是运动支点，具有出色的柔韧灵活性，助你在球场和运动场上游刃有余，在好友面前大展身手。采用后跟提拉设计搭配传统鞋带，便于穿脱，助你上场迎战。

      • 显示颜色： 紫蓝/沁蓝/俏皮粉/欧皮特黄
      • 款式： FN4399-400

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