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      Freak 5 SE (PS)

      耐克字母哥幼童运动童鞋

      ¥529

      上脚 Freak 5 SE (PS) 幼童运动童鞋，助力小小 MVP 玩出新招。 柔韧灵活的前足设计让小宝贝自由奔跑、跳跃，轻松游刃于球场和操场。 该特别版鞋款以扬尼斯的幽默个性为灵感，巧糅丰富趣味元素。 此外，后跟和鞋舌采用大号提环设计，方便小宝贝轻松穿上，说走就走。

      • 显示颜色： 紫蓝/沁蓝/俏皮粉/欧皮特黄
      • 款式： FN4400-400

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      28: 鞋内长 19

      29.5: 鞋内长 19.7

      31: 鞋内长 20

      32: 鞋内长 21.8

      33.5: 鞋内长 22.9

      35: 鞋内长 23.6

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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