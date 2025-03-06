Nike Free 5.0 男孩跑步童鞋采用柔韧FREE外底与透气网布鞋面，缔造轻质、透气感之余更能如皮肤般包裹双脚，融合Flywire飞线科技，让高频移动和运动中的双足获得一流支撑力，打造自由不羁、随心所欲的运动体验。

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