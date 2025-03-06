Nike Free 5.0 TR Fit 4 Energia Vivaz 女子训练鞋搭载透气网眼布鞋面与 Nike Free 5.0 中底，塑就轻盈灵活表现与出色抓地力，同时运用醒目设计演绎最新潮流风范。Nike 携手巴西艺术家 Flavio Samelo 与 Jayelle Hudson，推出这款格调不凡的限量版 Energia Vivaz 印花设计，其以几何花纹和撞色图案诠释运动能量与热情奔放的巴西风格。

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