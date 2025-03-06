当你的训练陷入困境，穿上 Nike Free Metcon 5 女子训练鞋，挖掘内心中想要奋力一搏的力量，助你再次进入状态。该鞋款兼具出众风格与实穿性，前足柔韧灵活，后跟稳定出众，是进行有氧运动或提升敏捷性的理想之选。改良版鞋面结合加垫鞋口设计，便于穿脱。

显示颜色： 紫丁香红/微葡萄紫/明亮紫

款式： DV3950-502