Nike Free Metcon 5

女子训练鞋

¥499
¥849
41% 折让

紫丁香红/微葡萄紫/明亮紫
白色/热情粉/深宝蓝/水宝蓝

当你的训练陷入困境，穿上 Nike Free Metcon 5 女子训练鞋，挖掘内心中想要奋力一搏的力量，助你再次进入状态。该鞋款兼具出众风格与实穿性，前足柔韧灵活，后跟稳定出众，是进行有氧运动或提升敏捷性的理想之选。改良版鞋面结合加垫鞋口设计，便于穿脱。

  • 显示颜色： 紫丁香红/微葡萄紫/明亮紫
  • 款式： DV3950-502

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