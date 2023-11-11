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      Nike Free Metcon 5

      女子训练鞋

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      当你的训练陷入困境，穿上 Nike Free Metcon 5 女子训练鞋，挖掘内心中想要奋力一搏的力量，助你再次进入状态。 该鞋款采用浪漫色调，添加玫瑰图案和鞋垫“All Petals United”印花字样，旨在致敬中国女子国家队“铿锵玫瑰”。 前足柔韧灵活，后跟稳定出众，改良版设计便于轻松穿入，兼具潮流风范和实穿体验。

      • 显示颜色： 白色/帆白/冷杉绿/樱粉
      • 款式： FN8920-161

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