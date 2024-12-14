Nike Free Metcon 6 Premium

女子金属色装饰训练鞋

¥949

Nike Free Metcon 6 Premium 女子金属色装饰训练鞋提供出众支撑，助你全力开练。该训练鞋加大前足柔韧灵活性，并以泡绵加固后跟，有助于在跳跃训练和有氧课程中自如驾驭动态运动，同时在举重训练中提供出众稳定性。鞋款外观融入金属色元素装饰，让你成为瞩目焦点。

  • 显示颜色： 山峰白/帆白/黑/金属银
  • 款式： FZ1695-101

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