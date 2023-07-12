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      Nike Free RN 5.0

      女子跑步鞋

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      Nike Free RN 5.0 女子跑步鞋重返跑鞋初衷，是中短距离跑步的理想佳选。简约鞋面搭配单层网眼布，弹力十足，带来如第二层肌肤般的出众感受。轻盈中底搭配较少泡棉，跑步时可轻松着地。

      • 显示颜色： 白色/黑/黑
      • 款式： AQ1316-102

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码。

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