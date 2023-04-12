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      Nike Free RN 5.0

      男子运动鞋

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      Nike Free RN 5.0 重返自然畅动运动鞋初衷，是 4.8 公里内跑步的理想佳选。革新弯曲凹槽纹路结合改良版中底泡棉，塑就出众灵活性，打造赤足般的迈步体验。透气性出众的弹性网眼鞋面，塑就随行而动的运动体验，合成材质覆面则提供稳定支撑。

      • 显示颜色： 山峰白/黑/英雄蓝/光辉荧光黄
      • 款式： AQ1289-100

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码。

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