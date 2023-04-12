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      Nike Free RN Distance Shield

      男子跑步鞋

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      黑/暗灰/隐形灰/金属银
      黑/队红/亮深红/金属银

      Nike Free RN Distance Shield 男子跑步鞋运用 Lunarlon 缓震系统，在长跑中赋予你出色的舒适感，而革新拒水面料和耐久抓地配置的采用，则可助你自如应对恶劣天气的挑战。

      • 显示颜色： 黑/暗灰/隐形灰/金属银
      • 款式： 849660-001

      更多信息

      鞋款特点：
      耐穿防泼水涂层，带来轻盈全天候防护效果。
      极强的抓地力功能，专为挑战并征服潮湿恶劣天气而设计。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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