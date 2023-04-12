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      Nike Free RN Flyknit 2018

      女子跑步鞋

      ¥999

      Nike Free RN Flyknit 2018 女子跑步鞋专为需要有赤足感受的短跑打造，轻盈质感优于 Free RN 系列历代鞋款。鞋面如袜子般柔软贴合，所含弹性纱线较多，赋予双足出众的紧密包覆效果。创新鞋底融入革新结构设计，且仍能伴随足部动作自如伸展。能轻松放进背包中，随时随地助力畅跑。

      • 显示颜色： 氢蓝/白色/白色
      • 款式： 942839-402

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