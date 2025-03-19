Nike Free Trainer 3.0 V3 男子训练鞋采用六边形弯曲凹槽设计，搭配轻薄灵巧的 Phylite 中底，缔造自然、灵活的穿着体验和卓越的轻盈缓震效果。Flywire 飞线科技结合无缝覆面，提供强力支撑的同时紧锁双足，经久耐穿，呈现利落外观。

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